ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе - РИА Новости, 29.11.2025
09:51 29.11.2025 (обновлено: 10:23 29.11.2025)
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
Киев под видом депортации заслал в Россию своего агента для сорванной попытки взрыва на газопроводе в Подмосковье, сообщила ФСБ РФ. РИА Новости, 29.11.2025
россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе

ФСБ: Киев под видом депортации заслал в Россию агента для подрыва газопровода

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Киев под видом депортации заслал в Россию своего агента для сорванной попытки взрыва на газопроводе в Подмосковье, сообщила ФСБ РФ.
ФСБ сообщила, что сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины попытку взрыва на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. При попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным был задержан гражданин России.
"Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию", - говорится в сообщении.
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
РоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
