ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Киев под видом депортации заслал в Россию своего агента для сорванной попытки взрыва на газопроводе в Подмосковье, сообщила ФСБ РФ.

"Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию", - говорится в сообщении.