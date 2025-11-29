https://ria.ru/20251129/kiev-2058572941.html
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
Киев под видом депортации заслал в Россию своего агента для сорванной попытки взрыва на газопроводе в Подмосковье, сообщила ФСБ РФ. РИА Новости, 29.11.2025
ФСБ рассказала об агенте Киева, готовившем теракт на газопроводе
ФСБ: Киев под видом депортации заслал в Россию агента для подрыва газопровода