В Киеве прогремели три серии взрывов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, передает "Укринформ".

"В Киеве раздаются взрывы", — говорится в Telegram-канале агентства.

С начала ночи украинские СМИ сообщали о двух сериях таких инцидентов, в городе начались перебои со светом. Мэр Виталий Кличко рассказал о проблемах в западной части Киева.

Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске , Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.