В Киеве прогремели три серии взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 29.11.2025 (обновлено: 09:43 29.11.2025)
В Киеве прогремели три серии взрывов
В Киеве вновь прогремели взрывы, передает "Укринформ". РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
днепропетровск
виталий кличко
киев
украина
днепропетровск
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, днепропетровск, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Виталий Кличко
В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Getty Images / NurPhoto / Maxym MarusenkoПеребои со светом в Киеве
Перебои со светом в Киеве
© Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko
Перебои со светом в Киеве
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, передает "Укринформ".
"В Киеве раздаются взрывы", — говорится в Telegram-канале агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
С начала ночи украинские СМИ сообщали о двух сериях таких инцидентов, в городе начались перебои со светом. Мэр Виталий Кличко рассказал о проблемах в западной части Киева.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
