В Киеве прогремели три серии взрывов
В Киеве прогремели три серии взрывов - РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели три серии взрывов
В Киеве вновь прогремели взрывы, передает "Укринформ".
В Киеве прогремели три серии взрывов
В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы, передает "Укринформ".
"В Киеве раздаются взрывы", — говорится в Telegram-канале агентства.
С начала ночи украинские СМИ сообщали о двух сериях таких инцидентов, в городе начались перебои со светом. Мэр Виталий Кличко рассказал о проблемах в западной части Киева.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске
, Харькове и Херсоне. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.