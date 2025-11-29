В Киеве зафиксировали перебои со светом

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Перебои со светом фиксируются в Киеве после серии взрывов в городе, передает агентство УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
"В Оболонском районе Киева фиксировались перебои со светом… В Киеве введены экстренные отключения света", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18