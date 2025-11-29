Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели две серии взрывов - РИА Новости, 29.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:10 29.11.2025 (обновлено: 02:13 29.11.2025)
В Киеве прогремели две серии взрывов
В Киеве прогремели две серии взрывов - РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели две серии взрывов
В Киеве прогремела вторая серия взрывов за ночь, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели две серии взрывов

В Киеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремела вторая серия взрывов за ночь, передает украинский телеканал "Общественное".
«
Киеве слышны повторные взрывы", — говорится в его публикации в Telegram-канале.
Примерно за полчаса до этого сообщалось о первых таких инцидентах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
