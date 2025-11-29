https://ria.ru/20251129/kiev-2058543714.html
В Киеве прогремели две серии взрывов
В Киеве прогремела вторая серия взрывов за ночь, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.11.2025
В Киеве прогремели две серии взрывов
