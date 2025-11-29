https://ria.ru/20251129/kiev-2058542287.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
взрыв
киев
россия
киевская область
украина
2025
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы