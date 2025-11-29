Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
17:08 29.11.2025
"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T17:08:00+03:00
2025-11-29T17:08:00+03:00
хоккей
спорт
магнитогорск
александр петунин
валерий орехов
тайс томпсон
металлург (магнитогорск)
барыс
магнитогорск
спорт, магнитогорск, александр петунин, валерий орехов, тайс томпсон, металлург (магнитогорск), барыс, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Дубль Канцерова помог "Металлургу" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Хоккеисты "Металлурга". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роман Канцеров (25-я и 39-я минуты), также по шайбе забросили Александр Петунин (5), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). У "Барыса" отметились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
5 : 2
Барыс
04:18 • Александр Петунин
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
24:10 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Илья Набоков)
37:43 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Данила Паливко)
38:23 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
50:26 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Егор Коробкин)
00:17 • Тайс Томпсон
(Всеволод Логвин, Макс Уиллман)
48:50 • Максим Мухаметов
"Барыс" проиграл третий матч кряду в КХЛ и располагается на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 27 очков. "Металлург" (50), который третий раз по ходу сезона обыграл астанинский клуб, лидирует в таблице.
В следующем матче "Металлург" 3 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Барыс" двумя днями ранее в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".
"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами
28 ноября, 21:34
 
ХоккейСпортМагнитогорскАлександр ПетунинВалерий ОреховТайс ТомпсонМеталлург (Магнитогорск)БарысАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
