"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роман Канцеров (25-я и 39-я минуты), также по шайбе забросили Александр Петунин (5), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). У "Барыса" отметились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).
29 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
04:18 • Александр Петунин
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
24:10 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Илья Набоков)
37:43 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Данила Паливко)
38:23 • Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
50:26 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Егор Коробкин)
00:17 • Тайс Томпсон
(Всеволод Логвин, Макс Уиллман)
48:50 • Максим Мухаметов
В следующем матче "Металлург" 3 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского "Автомобилиста", "Барыс" двумя днями ранее в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".