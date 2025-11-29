https://ria.ru/20251129/khokkey-2058624205.html
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
