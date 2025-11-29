Рейтинг@Mail.ru
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
Хоккей
 
16:19 29.11.2025
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
/20251128/khl-2058522148.html
новосибирск
спорт, новосибирск, александр шаров, илья федотов, автомобилист, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), сибирь
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Александр Шаров, Илья Федотов, Автомобилист, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сибирь
"Сибирь" проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ

"Сибирь" дома проиграла "Автомобилисту" в своем 1100-м матче в КХЛ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкХоккеисты "Автомобилиста"
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Автомобилиста". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. У "Автомобилиста" отличились Александр Шаров (18-я минута), Егор Черников (25) и Максим Денежкин (51, 60). В составе "Сибири" шайбы забросили Антон Косолапов (28) и Илья Федотов (45).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 13:30
Завершен
Сибирь
2 : 4
Автомобилист
27:07 • Anton Kosolapov
(Чейз Приски, Mikhail Abramov)
44:31 • Илья Федотов
(Anton Kosolapov, Mikhail Abramov)
17:49 • Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Юрий Паутов)
24:03 • Егор Черников
(Никита Шашков, Дмитрий Юдин)
50:36 • Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Никита Трямкин)
59:50 • Максим Денежкин
(Александр Шаров)
Для "Сибири" этот матч стал 1100-м в КХЛ.
"Автомобилист" (37 очков) занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, "Сибирь" (21) идет последней, 11-й.
В следующем матче "Сибирь" дома сыграет с казахстанским "Барысом" 1 декабря, "Автомобилист" примет магнитогорский "Металлург" 3 декабря.
СКА прервал серию из трех побед в КХЛ, проиграв "Ак Барсу"
ХоккейСпортНовосибирскАлександр ШаровИлья ФедотовАвтомобилистБарысКХЛ 2025-2026Сибирь
 
