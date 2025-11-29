Восемь новых маршрутов общественного транспорта запустят в Химках

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В декабре в подмосковных Химках появятся новые маршруты до ближайших станций метро и обратно, перевозить пассажиров будут современные автобусы российского производства разных классов вместимости, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Маршрут № 1154 будет следовать от метро "Планерная" до госпиталя Минобороны. Маршрут № 1342 будет курсировать от метро "Беломорская" до улицы Павлова. Маршрут № 1472 стартует от метро "Сходненская" и завершается на МЦД Долгопрудная . Этот маршрут делает одну остановку "Совхозная улица", которой пользуются жители домов № 27 и № 29 по Совхозной улице.

Кроме того, маршрут № 1344 стартует от метро "Ховрино" и завершается на МЦД Левобережная. Маршрут № 1346 пройдёт от метро "Ховрино" до Совхозной улицы.

От метро "Планерная" до улицы Германа Титова проследуют автобусы маршрута № 1480. От метро "Беломорская" до госпиталя Минобороны — № 1532. Также маршрут № 1981 будет следовать от метро "Планерная" до больницы № 119.