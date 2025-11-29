Рейтинг@Mail.ru
Министр войны США обвинил СМИ в подстрекательстве - РИА Новости, 29.11.2025
03:14 29.11.2025
Министр войны США обвинил СМИ в подстрекательстве
Министр войны США обвинил СМИ в подстрекательстве - РИА Новости, 29.11.2025
Министр войны США обвинил СМИ в подстрекательстве
Министр войны США Пит Хегсет обвинил СМИ в фабрикациях и подстрекательстве после публикаций об отданном им приказе "убивать всех" при ударах по лодкам... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
сша
венесуэла
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Министр войны США обвинил СМИ в подстрекательстве

Хегсет обвинил СМИ в фабрикациях после статей о приказе убивать наркоторговцев

ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет обвинил СМИ в фабрикациях и подстрекательстве после публикаций об отданном им приказе "убивать всех" при ударах по лодкам наркоторговцам.
В пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Хегсет при ударах США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
"Как обычно, фейковые СМИ распространяют еще больше сфабрикованных, подстрекательских и уничижительных сообщений, чтобы дискредитировать наших выдающихся воинов, сражающихся за защиту родины", - сообщил в ответ шеф Пентагона.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Шеф Пентагона назвал удары по лодкам наркоторговцев законными
