Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к отставке католикоса

ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Армянская газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II, под которым, по утверждению издания, подписались 10 епископов и архиепископов.