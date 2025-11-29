Газета семьи Пашиняна опубликовала призыв к отставке католикоса

ЕРЕВАН, 29 ноя - РИА Новости. Армянская газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), принадлежащая семье премьера страны Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II, под которым, по утверждению издания, подписались 10 епископов и архиепископов.
"Мы ожидаем, что католикос всех армян Гарегин II во благо нашей Церкви и нашего народа, трезво оценит сложившуюся ситуацию, не будет подвергать нашу нацию и нашу Церковь излишним потрясениям, добровольно уйдет на покой, и таким образом появится возможность организовать новые выборы (католикоса - ред.)", - говорится в опубликованном на сайте газеты заявлении.
В заявлении говорится о якобы "ошибках католикоса и произвольном управлении".
Под заявлением указаны фамилии 10 епископов и архиепископов.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер Армении Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
