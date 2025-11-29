Рейтинг@Mail.ru
ФСБ обнародовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Британии
13:45 29.11.2025
ФСБ обнародовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Британии
ФСБ обнародовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Британии
ФСБ обнародовала данные на пособников нацистов, укрывшихся в Британии

ФСБ раскрыла имена нацистских карателей, которых после войны укрыла Британия

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на пособников нацистов, в Великую Отечественную войну совершавших преступления против граждан СССР, а после нее укрывшихся в Великобритании и продолжавших там подрывную работу против Советского Союза.
ФСБ на своем сайте в разделе по истории работы отечественных органов государственной безопасности открыла рубрику "Красная книга КГБ СССР".
В ней будут поэтапно публиковаться материалы из рассекреченного сборника "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников", составленного Комитетом государственной безопасности СССР в 1964 году. Речь идет о лицах, совершивших военные и иные преступления и укрывавшихся от ответственности в странах Запада. Список получил название "Красная книга КГБ СССР" по цвету его обложки.
Органы государственной безопасности СССР осенью 1941 года начали кропотливую работу по установлению лиц, виновных в злодеяниях против советских граждан в годы Великой Отечественной войны, и документированию совершенных ими преступлений.
Обобщенные результаты розыскной работы органов госбезопасности легли в основу материалов Чрезвычайной государственной комиссии, использованных советской делегацией на процессе Международного военного трибунала в Нюрнберге в 1945-1946 годах. Всего было задокументировано более 50 тысяч фактов преступлений нацистов, опрошено более 250 тысяч потерпевших, получены неоспоримые доказательства совершенных злодеяний против населения СССР.
В ходе розыскной работы органы госбезопасности установили, что после окончания Второй мировой войны нацистские военные преступники и их пособники, участники антисоветских организаций нашли свое убежище в 40 странах мира.
Среди этих преступников, установочные данные на которых КГБ собрал к 1964 году, - латыш Аугуст-Вилис Абакукс. В годы Великой Отечественной войны он служил нацистам на оккупированной ими территории СССР, состоял в националистической организации "Айзсарги". "Принимал участие в арестах советских граждан и других карательных мероприятиях", - говорилось в материалах КГБ. По данным органов госбезопасности, Абакукс в 1944 году бежал на запад Германии, где работал комендантом лагеря для перемещенных лиц близ Бремена, а затем переехал в Великобританию, где принимал активное участие в работе антисоветских латышских эмигрантских организаций.
"Является председателем "Комитета освобождения Латвии - европейский центр" и "Латышского национального совета в Великобритании", - отмечал КГБ. Абакукс жил в городе Торнтоне.
Еще одним "айзсарговцем", осевшим в Великобритании и жившим в Лондоне, был Янис Андрупс-Андриньш. В 1941-1944 годах он был редактором фашистского издания "Латышский ежемесячник". "В мае 1945 на лодке бежал в Швецию, затем переехал на жительство в Англию. В Англии принимает активное участие в деятельности антисоветских латышских эмигрантских организаций, является членом президиума антисоветской организации "Комитет освобождения Латвии - европейский центр", руководителем националистической эмигрантской организации "Общество латышей в Великобритании" и членом правления "Латышского национального совета". Редактор антисоветского журнала на латышском языке "Целя зимес" ("Вехи")", - говорилось в материалах КГБ.
Среди тех, на кого КГБ собрал установочные данные, и кого укрыла Великобритания, был и Александр Аверичев, который в 1942-1945 годах в чине капитана служил командиром 8-го батальона карательной бригады СС под командованием Бронислава Каминского. 29-я ваффен-гренадерская дивизия войск СС под командованием коллаборациониста Бронислава Каминского была создана на основе подразделений так называемой "Русской освободительной народной армии" (РОНА). На счету РОНА, как считается, свыше 10 тысяч мирных жителей, убитых в оккупированных нацистами областях РСФСР и Белорусской ССР. "Бригада Каминского" отметилась зверствами и в Польше, во время подавления Варшавского восстания в 1944 году, когда боевики бригады расстреливали гражданское население, насиловали женщин и занимались мародерством.
Аверичев "принимал активное участие в карательных операциях против партизан, подвергал избиению, ограблению мирное население и уничтожению населенных пунктов на территории Орловской, Курской, Брянской и Витебской областей. За активную службу немцами награжден двумя медалями и крестом", говорилось в материалах на него. По данным КГБ, в ноябре 1947 года Аверичев, находясь в лагере для перемещенных лиц "Фюрстенвальде" рядом с городом Касселем в американской зоне оккупации Германии, "выехал по вербовке в Англию на работу в промышленность". Проживал в городе Дакинфилде, где работал в типографии и печатал билет на транспорт и в театры.
Еще один каратель из "бригады Каминского" - Михаил Антоненков, в 1941 году поступивший на службу гитлеровцам в районной полиции в оккупированной Курской области. В 1942 году был старшиной Михайловской волости, затем служил в карательных структурах под командованием Каминского. "Занимался активной пособнической деятельностью и являлся участником антисоветской профашистской организации НСТПР ("Национал-социалистическая трудовая партия России" - ред.)", - указывалось в материалах КГБ.
В 1944 году Антоненков вместе с гитлеровцами бежал в Германию. "До 1946 г. содержался в лагере для перемещенных лиц "Фишбек", затем выехал в Англию, где является членом зарубежных антисоветских организаций: НТС ("Народно-трудовой союз" - ред.), "Российское монархическое движение", "Союз воинов освободительного движения", - отмечалось в материалах. Антоненков жил в британском Престоне и работал на текстильной фабрике.
СССР, Великобритания, Англия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Заголовок открываемого материала