17:07 29.11.2025
Рейсы в Каракас остаются в расписании у авиакомпаний после заявления Трампа
Каракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Каракас. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Рейсы в Каракас остаются в расписании у авиакомпаний после заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства вокруг Венесуэлы, свидетельствуют данные аэропортов и авиакомпаний.
Так, в ближайшее время должны вылететь в Каракас самолеты Turkish Airlines из Гаваны, Copa Airlines из Панамы, Wingo из Боготы.
Ранее в субботу Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
