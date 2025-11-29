Список жертв "агрессии России" от Каи Каллас все еще неполон

Глава европейской дипломатии Кая Каллас давно знаменита своими русофобскими высказываниями и, казалось бы, уже ничем не может удивить нас. Однако нет предела совершенству: бывшая гражданка СССР работает над собой. Объясняя, почему "очень быстрый путь к миру невыгоден Украине" (что само по себе примечательно), Каллас заявила, что "гарантии безопасности для Украины не меняют того факта, что реальная угроза исходит от России", и поэтому "в любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны, чтобы она прекратила агрессию навсегда и не пыталась изменить границы силой". А иначе будет как раньше: "За последние сто лет Россия нападала более чем на 19 стран, на некоторые по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию".

Список жертв российской агрессии Каллас не обнародовала, но за нее это сделал наш эмигрант (в 90-е годы замглавы Минфина и Центробанка, а ныне объявленный в розыск иноагент) Сергей Алексашенко*. У него получилось даже не 19, а 20 стран и 25 нападений. Нет сомнений, что Каллас согласится с этим списком, — и поэтому можно попытаться проанализировать его. Именно что попытаться, потому что всерьез рассматривать его невозможно.

Перечень жертв начинается, естественно, с Украины — так и сказано: "1918-1921 годы, неоднократно". Секундочку, но ведь шла Гражданская война, совмещенная с иностранной интервенцией, на территории бывшей Российской империи существовало одновременно множество различных самопровозглашенных правительств и "государств", в том числе и украинское. Присутствовали и иностранные оккупационные войска. И кто тут на кого напал: белые на красных, красные на белых, немцы на англичан? И главное, где — в России на Россию? В конечном итоге центральная власть восстановила единство страны — почти всей территории бывшей империи. По пути к этому отметившись "агрессией" против Азербайджана, Армении, Грузии и Дальневосточной республики — все в копилку доказательств существования "агрессивной России".

Да, еще и на Монголию, оказывается, напали в 1921-м — это когда отступивший из красной России барон Унгерн разбил китайцев и Монголия провозгласила независимость от Китая. Тут даже и комментировать нечего — вот же какие коварные русские агрессоры — что белые, что красные.

Следующий этап "агрессивности" самый большой — в нем аж 12 позиций. Годы, правда, какие-то уж больно знакомые: 1939-1945. Ах, в это время шла Вторая мировая? Ну это просто совпадение, случайность. Но ведь все знают, что жертвами русской агрессии стали Польша, дважды Финляндия, Румыния, три Прибалтийские республики, Иран, Маньчжурия, Китай, Монголия и Корея? Но ведь единственной полноценной войной была финская (1939-1940), когда СССР потребовал передвинуть границу от Ленинграда, а финны (получившие независимость от России за два десятилетия до этого) отказались? Неважно, ведь можно же выдать процесс восстановления Большой России (и возвращения потерянных в ходе распада в годы Гражданской войны территорий) за агрессию? Ну а то, что восстановление было оправданно еще и подготовкой к войне с Германией, уж точно не имеет никакого значения: что вы сразу "Гитлер-Гитлер" — забыли, что ли, что это Сталин хотел напасть на Третий рейх?

До кучи приплели и ввод советских войск в Северный Иран (по соглашению с оккупировавшими его юг британцами, опасавшимися попадания Ирана под влияние стран "оси"), и даже вступление в войну с Японией на территории формально суверенной Маньчжурии и включенной в состав империи Кореи. Тут даже и комментировать ничего не надо.

За послевоенный период нам ставятся в вину три факта: Венгрия в 1956-м, Чехословакия в 1968-м и Афганистан в 1979-м. Но все эти случаи ввода советских войск были связаны не с желанием оттяпать территорию у соседа, а намерением не допустить краха союзника, погрязшего во внутренних конфликтах и смуте, и ставка делалась на часть местных элит, а не на создание оккупационной администрации. Да, при этом даже сменялись первые лица, но никаких захватнических намерений у Москвы не было.

Отдельно радуют четыре пункта "преступлений" постсоветской России — начинающиеся с агрессии против Молдовы в 1991-м. Это когда генерал Лебедь остановил бойню в русском Приднестровье? Странно, что нет нападения на Грузию (1992-1993), — ведь и там Россия помешала задавить абхазов и южных осетин. Но Грузия не забыта в списке жертв "русского империализма": оказывается, в 2008-м не Саакашвили пытался силой вернуть Южную Осетию, а Россия напала на Грузию. И что Россия захватила? Ничего, потому что югоосетины фактически отделились от Грузии в 1991-1992 годах, а после августа 2008-го Москва сначала защитила, а потом и официально признала их независимость.

Ну и два последних примера "русской агрессии": Украина в 2014-м и 2022-м. Москва сначала устроила переворот в Киеве, потом организовала поход ВСУ на Донбасс — все же помнят это?

Тот факт, что европейская русофобия имеет глубокие исторические корни, не нуждается в доказательствах, однако Каллас сумела внести свой вклад в "золотой фонд" европейских тезисов о "русской угрозе". Раньше общим местом было утверждение, что русские варвары всегда угрожали Европе и всему миру. Теперь за проявления "русской угрозы миру" хотят выдать уже наши внутренние конфликты и последствия смут, включая ответы на попытки Запада воспользоваться развалом России и передвинуть границу с нами на восток. Несложно представить себе следующий уровень, на который предстоит выйти западной русофобии, — Наполеон и Гитлер с нетерпением ждут там своих защитников от "русской угрозы".