21:47 29.11.2025
Правительство России учредило посольство на Коморах
Правительство России учредило посольство на Коморах

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в Морони, столице Союза Коморских Островов, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Коморской Стороной, об учреждении в 2025 году Посольства Российской Федерации в Союзе Коморских Островов (город Морони)", - говорится в документе.
Также российскому дипведомству поручается установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.
Заголовок открываемого материала