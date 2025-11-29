Юрист предупредил о штрафах за гирлянды с внешней стороны окна

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Гражданам РФ могут грозить штрафы до 15 тысяч рублей за украшение внешней стороны окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ . Согласно статье 20.4 ("Нарушение требований пожарной безопасности"), с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, с организации - до 400 тысяч рублей. Кроме того, есть риск быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов (статья 7.22 КоАП) и самоуправство (статья 19.1 КоАП). Здесь штрафы могут достигать 50 тысяч рублей (для юридических лиц - ред.)", - рассказал Хаминский

Как подчеркнул юрист, если действия гражданина при украшении фасадов, дверей и окон привели к порче имущества или навредили здоровью людей, наступает уголовная ответственность.

« "В первую очередь, необходимо помнить, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов являются общим имуществом собственников помещений в доме. Любые действия по их украшению, согласно жилищному законодательству, должны быть согласованы на общем собрании собственников... Самовольный монтаж декораций является нарушением прав других владельцев", - подчеркнул собеседник агентства.

Юрист уточнил, что зачастую такие полномочия делегированы управляющей компании, но только если это прописано в договоре управления.

"Во-вторых, все используемые материалы, особенно электрогирлянды, обязаны соответствовать строгим требованиям пожарной безопасности. Несертифицированная продукция повышает риск возгорания, что создает прямую угрозу жизни и здоровью людей", - предупредил Хаминский.

Юрист добавил, что сам процесс монтажа и демонтажа украшений не должен наносить ущерб конструкциям и отделке общего имущества. Небрежная установка может повредить фасад, оконные рамы или двери, отметил он.