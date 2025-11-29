Израильские силы ликвидировали трех палестинцев, нарушивших границу в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех палестинцев, которые пересекли линию отвода израильских сил в секторе Газа и приблизились к военным на опасное расстояние, сообщила в субботу армейская Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех палестинцев, которые пересекли линию отвода израильских сил в секторе Газа и приблизились к военным на опасное расстояние, сообщила в субботу армейская пресс-служба

"Ранее в субботу военнослужащие ЦАХАЛ идентифицировали двух подозреваемых, пересекших желтую линию. Они занимались подозрительной деятельностью на местности и приблизились к военнослужащим ЦАХАЛ, действующим на юге сектора Газа, представляя непосредственную угрозу. После идентификации военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали подозреваемых, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении для прессы.

Еще один палестинец был ликвидирован в аналогичном инциденте в субботу утром.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируются практически ежедневно.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.