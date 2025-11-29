https://ria.ru/20251129/ivanovo-2058634364.html
Работников ивановской финансовой фирмы ждет суд за махинации с кредитами
Работников ивановской финансовой фирмы ждет суд за махинации с кредитами
Шестерых работников кредитной организации из Иваново ждет суд за махинации с кредитами на 687,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД... РИА Новости, 29.11.2025
Работников ивановской финансовой фирмы ждет суд за махинации с кредитами
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шестерых работников кредитной организации из Иваново ждет суд за махинации с кредитами на 687,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России.
"Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении председателя и пятерых работников кредитной организации, которые обвиняются в мошенничестве с ущербом более 687 миллионов рублей. Противоправная деятельность сообщников была пресечена сотрудниками полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ведомства.
По данным следствия, сотрудники финансового учреждения оформляли фиктивные кредитные договоры с несуществующими фирмами и компаниями на крупные денежные суммы под залог неликвидного имущества.
В дальнейшем, как сообщили в МВД, для имитации погашения долговых обязательств председатель организации заключил ряд новых подложных документов с подконтрольными юридическими и физическими лицами.
"За период с 2017 по 2019 год злоумышленниками было оформлено более 125 поддельных кредитных договоров и похищено свыше 687,7 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговора сообщники будут дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.