Работников ивановской финансовой фирмы ждет суд за махинации с кредитами

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Шестерых работников кредитной организации из Иваново ждет суд за махинации с кредитами на 687,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России.

"Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении председателя и пятерых работников кредитной организации, которые обвиняются в мошенничестве с ущербом более 687 миллионов рублей. Противоправная деятельность сообщников была пресечена сотрудниками полиции", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, сотрудники финансового учреждения оформляли фиктивные кредитные договоры с несуществующими фирмами и компаниями на крупные денежные суммы под залог неликвидного имущества.

В дальнейшем, как сообщили в МВД, для имитации погашения долговых обязательств председатель организации заключил ряд новых подложных документов с подконтрольными юридическими и физическими лицами.

"За период с 2017 по 2019 год злоумышленниками было оформлено более 125 поддельных кредитных договоров и похищено свыше 687,7 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.