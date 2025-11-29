Рейтинг@Mail.ru
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/iran-2058658822.html
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС - РИА Новости, 29.11.2025
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации гидроэлектростанцию (ГЭС) на реке Кархе, расположенную в провинции Хузестан на западе государства, сообщил директор ГЭС... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T21:29:00+03:00
2025-11-29T21:29:00+03:00
в мире
иран
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564193993_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_7eb3d751bc2e7882fa7c9c57d979fee8.jpg
https://ria.ru/20251128/iran-2058263198.html
https://ria.ru/20251121/iran-2056484789.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564193993_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_ff05314347e341157b824fa7eb8a3b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан
Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС

Иран из-за засухи вывел из эксплуатации ГЭС на западе страны

© Фото : из личного архива Ирины СидоренкоИран. Деште-Лут, самая жаркая пустыня в мире
Иран. Деште-Лут, самая жаркая пустыня в мире - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : из личного архива Ирины Сидоренко
Иран. Деште-Лут, самая жаркая пустыня в мире. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 29 ноя - РИА Новости. Иран из-за засухи вывел из эксплуатации гидроэлектростанцию (ГЭС) на реке Кархе, расположенную в провинции Хузестан на западе государства, сообщил директор ГЭС и водохранилища Кархе Амир Махмуди.
"Энергоблоки этой электростанции (на реке Кархе - ред.) были выведены из эксплуатации по причине падения уровня воды в водохранилище. Затворы нижнего яруса плотины были вновь открыты для подачи воды ниже по течению", - привела слова директора ГЭС гостелерадиокомпания IRIB.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В центральной части Ирана произошли три землетрясения
28 ноября, 09:58
По данным Махмуди, нынешний уровень воды в водохранилище Кархе равен 180 метрам, что на 40 метров ниже уровня, необходимого для работы плотины ГЭС.
По состоянию на 8 ноября, подсчитало агентство Fars, 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе правительства в течение года 11 ноября заявил о наличии проблем с водой в Иране, уточнив, что в этом году выпали всего 3% осадков по всему государству от показателей, которые фиксировались ранее. Он также ранее отмечал, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем страны сферы общественной жизни, ее решение должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.
Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини подчеркнул, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
21 ноября, 04:41
 
В миреИранМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала