В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 303
14:24 29.11.2025 (обновлено: 15:26 29.11.2025)
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 303
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 303
в мире
северная суматра
ачех (провинция)
западная суматра
индонезия
в мире, северная суматра, ачех (провинция), западная суматра, индонезия
В мире, Северная Суматра, Ачех (провинция), Западная Суматра, Индонезия
© AP Photo / Ali NayakaПоследствия наводнения в Индонезии
© AP Photo / Ali Nayaka
Последствия наводнения в Индонезии
ДЖАКАРТА, 29 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 303, сообщило BNPB.
"Число погибших в регионе Северная Суматра достигло 166. <…> Западная Суматра — второй регион по числу жертв. Число погибших достигло 90. <…> В Ачехе погибли 47 человек", — рассказало ведомство.
Продолжаются поиски еще 279 человек.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы.
