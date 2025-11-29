Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/indonezija-2058599794.html
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек - РИА Новости, 29.11.2025
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 225, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T13:26:00+03:00
2025-11-29T13:26:00+03:00
в мире
западная суматра
индонезия
северная суматра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058570074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb950c4ccc36d009238d731c8df4e68b.jpg
https://ria.ru/20251128/chislo-2058284383.html
западная суматра
индонезия
северная суматра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058570074_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c92fc3fd80474bab1bea19604050880b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, западная суматра, индонезия, северная суматра
В мире, Западная Суматра, Индонезия, Северная Суматра
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек

В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 225 человек

© AP Photo / Binsar BakkaraПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Binsar Bakkara
Последствия наводнения в Индонезии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 225, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы.
Ранее власти сообщали о 198 погибших в результате стихийного бедствия. Из них 47 погибли на Западной Суматре. По последним данным местных властей, это число выросло до 74.
«
"Внезапные наводнения и оползни, которые обрушились на регион Агам, провинция Западная Суматра, привели к смерти 74 человек", - говорится в заявлении регионального агентства по борьбе с стихийными бедствиями.
Таким образом, общее число погибших выросло до 225.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
28 ноября, 11:17
 
В миреЗападная СуматраИндонезияСеверная Суматра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала