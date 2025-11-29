https://ria.ru/20251129/indonezija-2058599794.html
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 225 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 225, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 29.11.2025
