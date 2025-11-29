https://ria.ru/20251129/indonezija-2058569664.html
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек
в мире, западная суматра, индонезия, северная суматра
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра
, Ачех
и Западная Суматра
, которые продолжаются с минувшей субботы.
Ранее сегодня Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны (BPBD) сообщило о 174 погибших и 79 пропавших в результате стихийного бедствия. Из них на Западной Суматре было зарегистрировано 23 смерти. По последним данным местных властей это число выросло до 47.
"Последняя информация, число жертв внезапного наводнения в Агаме выросло до 47", - заявил пресс-секретарь отделения BPBD в Западной Суматре.
Таким образом, общее число погибших выросло до 198.