Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек

ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек, следует из данных индонезийских властей.

Ранее сегодня Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны (BPBD) сообщило о 174 погибших и 79 пропавших в результате стихийного бедствия. Из них на Западной Суматре было зарегистрировано 23 смерти. По последним данным местных властей это число выросло до 47.