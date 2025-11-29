Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек - РИА Новости, 29.11.2025
09:25 29.11.2025 (обновлено: 09:43 29.11.2025)
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек - РИА Новости, 29.11.2025
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек, следует из данных индонезийских властей. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
западная суматра
индонезия
северная суматра
западная суматра
индонезия
северная суматра
в мире, западная суматра, индонезия, северная суматра
В мире, Западная Суматра, Индонезия, Северная Суматра
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек

В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 198 человек

© AP Photo / Ali NayakaПоследствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Ali Nayaka
Последствия наводнения в Индонезии
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы.
Ранее сегодня Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны (BPBD) сообщило о 174 погибших и 79 пропавших в результате стихийного бедствия. Из них на Западной Суматре было зарегистрировано 23 смерти. По последним данным местных властей это число выросло до 47.
"Последняя информация, число жертв внезапного наводнения в Агаме выросло до 47", - заявил пресс-секретарь отделения BPBD в Западной Суматре.
Таким образом, общее число погибших выросло до 198.
В миреЗападная СуматраИндонезияСеверная Суматра
 
 
