Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии - РИА Новости, 29.11.2025
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек, поиски еще 79 продолжаются, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными... РИА Новости, 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/starlink-2058554494.html
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек, поиски еще 79 продолжаются, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра
, которые продолжаются с минувшей субботы. Ранее сообщалось о 164 погибших.
В субботу глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Сухарианто сделал заявление о развитии ситуации вокруг стихийного бедствия, поразившего провинции Северная Суматра
, Ачех
и Западная Суматра
.
"В результате этой катастрофы погибли до 174 человека, 79 пропали и 12 получили ранения", - говорится в заявлении.
Сухарианто добавил, что эта катастрофа также нарушила систему телекоммуникаций, тем самым вызывая задержки в сборе данных и распространении информации на местах. Для решения этой проблемы было решено использовать спутники Starlink.
"Доступ к Starlink теперь есть у местных органов, в пунктах эвакуации и в пунктах экстренной помощи", - пояснил Сухарианто.