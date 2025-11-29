Рейтинг@Mail.ru
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии - РИА Новости, 29.11.2025
06:32 29.11.2025
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии - РИА Новости, 29.11.2025
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии
Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек, поиски еще 79 продолжаются, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T06:32:00+03:00
2025-11-29T06:32:00+03:00
в мире
индонезия
суматра
северная суматра
индонезия
суматра
северная суматра
в мире, индонезия, суматра, северная суматра
В мире, Индонезия, Суматра, Северная Суматра
Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек

© Фото : Bob McKerrow Последствия наводнения в Индонезии
Последствия наводнения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Bob McKerrow
Последствия наводнения в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек, поиски еще 79 продолжаются, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра, которые продолжаются с минувшей субботы. Ранее сообщалось о 164 погибших.
В субботу глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Сухарианто сделал заявление о развитии ситуации вокруг стихийного бедствия, поразившего провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
"В результате этой катастрофы погибли до 174 человека, 79 пропали и 12 получили ранения", - говорится в заявлении.
Сухарианто добавил, что эта катастрофа также нарушила систему телекоммуникаций, тем самым вызывая задержки в сборе данных и распространении информации на местах. Для решения этой проблемы было решено использовать спутники Starlink.
"Доступ к Starlink теперь есть у местных органов, в пунктах эвакуации и в пунктах экстренной помощи", - пояснил Сухарианто.
В миреИндонезияСуматраСеверная Суматра
 
 
