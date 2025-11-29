Выросло число погибших от наводнений и оползней в Индонезии

ДЖАКАРТА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 174 человек, поиски еще 79 продолжаются, сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей на индонезийском острове Суматра , которые продолжаются с минувшей субботы. Ранее сообщалось о 164 погибших.

Ачех и Западная Суматра. В субботу глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Сухарианто сделал заявление о развитии ситуации вокруг стихийного бедствия, поразившего провинции Северная Суматра

"В результате этой катастрофы погибли до 174 человека, 79 пропали и 12 получили ранения", - говорится в заявлении.

Сухарианто добавил, что эта катастрофа также нарушила систему телекоммуникаций, тем самым вызывая задержки в сборе данных и распространении информации на местах. Для решения этой проблемы было решено использовать спутники Starlink.