В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самый большой медиаэкран в России открыли в атриуме Московского кластера видеоигр, его общий размер составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства креативных индустрий.

"В рамках Московской международной недели видеоигр в Книге рекордов России зафиксирован новый рекорд - в атриуме Московского кластера видеоигр и анимации установлен самый большой медиаэкран в России. Его общий размер составляет около 800 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что медиаэкран специально разработан под архитектуру здания. Он охватывает периметр атриума, сохраняя панорамный обзор и естественное освещение. В центре композиции – цифровая инсталляция, которая представляет собой зонтичную архитектурную конструкцию с медиа-поверхностью площадью 191 квадратных метров.