https://ria.ru/20251129/igry-2058645991.html
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран - РИА Новости, 29.11.2025
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран
Самый большой медиаэкран в России открыли в атриуме Московского кластера видеоигр, его общий размер составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T19:04:00+03:00
2025-11-29T19:04:00+03:00
2025-11-29T19:16:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_0:45:836:515_1920x0_80_0_0_06d41a0b58e450f89748b54d91d05703.jpg
https://ria.ru/20251127/videoigry-2058029122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056447999_45:0:790:559_1920x0_80_0_0_28eda390ac0ae0d870c640ec8747a345.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран
Самый большой в РФ медиаэкран открыли в атриуме Московского кластера видеоигр
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самый большой медиаэкран в России открыли в атриуме Московского кластера видеоигр, его общий размер составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства креативных индустрий.
"В рамках Московской международной недели видеоигр в Книге рекордов России
зафиксирован новый рекорд - в атриуме Московского кластера видеоигр и анимации установлен самый большой медиаэкран в России. Его общий размер составляет около 800 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что медиаэкран специально разработан под архитектуру здания. Он охватывает периметр атриума, сохраняя панорамный обзор и естественное освещение. В центре композиции – цифровая инсталляция, которая представляет собой зонтичную архитектурную конструкцию с медиа-поверхностью площадью 191 квадратных метров.
"Все элементы медиакомплекса предназначены для отображения текста, графики, анимации и световых эффектов", - добавили в пресс-службе.