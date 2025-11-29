Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран
19:04 29.11.2025 (обновлено: 19:16 29.11.2025)
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран
Самый большой медиаэкран в России открыли в атриуме Московского кластера видеоигр, его общий размер составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.11.2025
россия, общество
В Москве открыли самый большой в стране медиаэкран

Самый большой в РФ медиаэкран открыли в атриуме Московского кластера видеоигр

© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигрВидеоигры
© Фото : Пресс-служба Московской недели видеоигр
Видеоигры. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самый большой медиаэкран в России открыли в атриуме Московского кластера видеоигр, его общий размер составляет около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства креативных индустрий.
"В рамках Московской международной недели видеоигр в Книге рекордов России зафиксирован новый рекорд - в атриуме Московского кластера видеоигр и анимации установлен самый большой медиаэкран в России. Его общий размер составляет около 800 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что медиаэкран специально разработан под архитектуру здания. Он охватывает периметр атриума, сохраняя панорамный обзор и естественное освещение. В центре композиции – цифровая инсталляция, которая представляет собой зонтичную архитектурную конструкцию с медиа-поверхностью площадью 191 квадратных метров.
"Все элементы медиакомплекса предназначены для отображения текста, графики, анимации и световых эффектов", - добавили в пресс-службе.
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Москве стартовала первая Международная неделя видеоигр
27 ноября, 14:02
 
