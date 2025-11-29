Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте - РИА Новости, 29.11.2025
18:36 29.11.2025
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте - РИА Новости, 29.11.2025
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных предупредил жителей области о созданном поддельным аккаунте. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T18:36:00+03:00
2025-11-29T18:36:00+03:00
калининградская область
алексей беспрозванных
происшествия
калининградская область
калининградская область, алексей беспрозванных, происшествия
Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Происшествия
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте

Беспрозванных предупредил жителей Калининградской области о поддельном аккаунте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных предупредил жителей области о созданном поддельным аккаунте.
"Уважаемые друзья, распространяются очередные фейки. От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию. Поддельный аккаунт рекомендуют блокировать и не вести с ним переписку", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что также сегодня в соцсетях распространяют фейковое постановление, где якобы за подписью губернатора даются поручения по работе с обращениями.
"Прошу быть внимательными и всегда проверять информацию в официальных источниках!" - подчеркнул Беспрозванных.
Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова в своем Telegram-канале сообщила, что на конец октября в Калининградской области фиксировалось около 10% фейковых публикаций от общего числа распространенных по сети.
"Это немало… В большинстве случаев, мошенники создают лженовости по темам, которые волнуют многих, затрагивая социальные сферы жизни населения. В этом списке здравоохранение, ЖКХ, СВО, образование, экономика, государственная безопасность. Вычислить их несложно, и мы часто опровергаем такую информацию, но иногда удивляет, как некоторые официальные ресурсы публикуют непроверенные новости", - написала Башкирова.
Калининградская областьАлексей БеспрозванныхПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала