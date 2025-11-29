Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте

Глава региона добавил, что также сегодня в соцсетях распространяют фейковое постановление, где якобы за подписью губернатора даются поручения по работе с обращениями.

"Прошу быть внимательными и всегда проверять информацию в официальных источниках!" - подчеркнул Беспрозванных.

"Это немало… В большинстве случаев, мошенники создают лженовости по темам, которые волнуют многих, затрагивая социальные сферы жизни населения. В этом списке здравоохранение, ЖКХ, СВО, образование, экономика, государственная безопасность. Вычислить их несложно, и мы часто опровергаем такую информацию, но иногда удивляет, как некоторые официальные ресурсы публикуют непроверенные новости", - написала Башкирова.