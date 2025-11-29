https://ria.ru/20251129/gubernator-2058642400.html
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте
Губернатор Калининградской области предупредил о поддельном аккаунте
КАЛИНИНГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных предупредил жителей области о созданном поддельным аккаунте.
"Уважаемые друзья, распространяются очередные фейки. От моего имени создан поддельный аккаунт, с которого ведется переписка в мессенджерах, в чатах от моего имени сообщают недостоверную информацию. Поддельный аккаунт рекомендуют блокировать и не вести с ним переписку", - написал Беспрозванных
в своем Telegram-канале
.
Глава региона добавил, что также сегодня в соцсетях распространяют фейковое постановление, где якобы за подписью губернатора даются поручения по работе с обращениями.
"Прошу быть внимательными и всегда проверять информацию в официальных источниках!" - подчеркнул Беспрозванных.
Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова в своем Telegram-канале сообщила, что на конец октября в Калининградской области
фиксировалось около 10% фейковых публикаций от общего числа распространенных по сети.
"Это немало… В большинстве случаев, мошенники создают лженовости по темам, которые волнуют многих, затрагивая социальные сферы жизни населения. В этом списке здравоохранение, ЖКХ, СВО, образование, экономика, государственная безопасность. Вычислить их несложно, и мы часто опровергаем такую информацию, но иногда удивляет, как некоторые официальные ресурсы публикуют непроверенные новости", - написала Башкирова.