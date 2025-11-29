Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил опасность пандемии из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 29.11.2025
15:11 29.11.2025 (обновлено: 15:45 29.11.2025)
Роспотребнадзор оценил опасность пандемии из-за птичьего гриппа
Сейчас нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19, сообщили журналистам в РИА Новости, 29.11.2025
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил опасность пандемии из-за птичьего гриппа

Циркулирующие вирусы птичьего гриппа не могут вызвать пандемию опаснее COVID-19

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сейчас нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19", - рассказали в ведомстве.
Индоутка и курица на территории птицефабрики - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мутирующий птичий грипп не перейдет на людей, заявили в РАН
28 ноября, 23:31
Там добавили, что Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.
"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - отметили в пресс-службе.
По данным исследований вирусов птичьего гриппа, проводимых в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", на территории РФ у птиц выявляется только вирус гриппа H5N1, принадлежащий к широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b.
"К той же кладе относится вирус гриппа H5N5, впервые вызвавший инфицирование человека в штате Вашингтон. Данный вирус выявлен в США, Канаде и некоторых странах Европы, преимущественно у диких птиц. Тем не менее риск межвидового перехода для этого варианта сохраняется. При этом случаев передачи вируса между млекопитающими не зарегистрированы", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что их ученые разработали высокочувствительные тест‑системы, способные выявлять циркулирующие в настоящее время штаммы вируса гриппа, включая H5.
"Специалистами Роспотребнадзора в постоянном режиме проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей", - уточнили в пресс-службе.
Также на пунктах пропуска через госграницу применяется автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет анализировать информацию и выявлять граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой с признаками инфекционных заболеваний.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября, 04:15
 
