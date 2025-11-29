Роспотребнадзор оценил опасность пандемии из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сейчас нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19, сообщили журналистам в Сейчас нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре

« "На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

"Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - отметили в пресс-службе.

По данным исследований вирусов птичьего гриппа, проводимых в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", на территории РФ у птиц выявляется только вирус гриппа H5N1, принадлежащий к широко циркулирующей в мире кладе 2.3.4.4b.

"К той же кладе относится вирус гриппа H5N5, впервые вызвавший инфицирование человека в штате Вашингтон. Данный вирус выявлен в США, Канаде и некоторых странах Европы, преимущественно у диких птиц. Тем не менее риск межвидового перехода для этого варианта сохраняется. При этом случаев передачи вируса между млекопитающими не зарегистрированы", - пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что их ученые разработали высокочувствительные тест‑системы, способные выявлять циркулирующие в настоящее время штаммы вируса гриппа, включая H5.

"Специалистами Роспотребнадзора в постоянном режиме проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей", - уточнили в пресс-службе.