01:18 29.11.2025
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет, при наличии у них двух и более детей.
Законопроект с соответствующими изменениями в российское пенсионное законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Орден Мать-Героиня - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Матерям-героиням предоставят льготы наравне с Героями России и Труда
Вчера, 23:28
"(Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста при наличии 30 пенсионных баллов - ред.) женщинам, родившим двух детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 58 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", - говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что аналогичный механизм действует для матерей трёх детей - они могут выйти на пенсию в 57 лет. Он также добавил, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано после получения официального отзыва правительства.
"Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты", - добавил политик.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии
11 сентября, 00:46
 
