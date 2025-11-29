https://ria.ru/20251129/gosduma-2058540849.html
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
общество
айрат гибатдинов
госдума рф
пенсия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет, при наличии у них двух и более детей.
Законопроект с соответствующими изменениями в российское пенсионное законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"(Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста при наличии 30 пенсионных баллов - ред.) женщинам, родившим двух детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 58 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", - говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов
напомнил, что аналогичный механизм действует для матерей трёх детей - они могут выйти на пенсию в 57 лет. Он также добавил, что внесение законопроекта в Госдуму
запланировано после получения официального отзыва правительства.
"Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты", - добавил политик.