КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет, при наличии у них двух и более детей.

Законопроект с соответствующими изменениями в российское пенсионное законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"(Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста при наличии 30 пенсионных баллов - ред.) женщинам, родившим двух детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 58 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", - говорится в тексте законопроекта.

В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что аналогичный механизм действует для матерей трёх детей - они могут выйти на пенсию в 57 лет. Он также добавил, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано после получения официального отзыва правительства.