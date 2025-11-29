Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
07:04 29.11.2025
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе
Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T07:04:00+03:00
2025-11-29T07:04:00+03:00
В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе

Трехдневный траур по погибшим в результате пожара начался в Гонконге

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур продлится до 1 декабря, сообщает гонконгская администрация.
Пожар охватил 26 ноября высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий. По последней информации, в результате пожара погибли 128 человек.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Гонконге арестовали еще шесть человек по делу о пожаре в ЖК
28 ноября, 16:09
Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга, в субботу глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами и государственными служащими почтили память погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court тремя минутами молчания.
Отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.
Ранее правительственные сайты Гонконга сменили цветовую гамму на черно-белую в знак скорби.
Пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявляла РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге
28 ноября, 07:25
 
