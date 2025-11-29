В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе

Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга, в субботу глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами и государственными служащими почтили память погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court тремя минутами молчания.

Отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.