В Гонконге почтят память погибших при пожаре в жилом комплексе

ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Память погибших в результате пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге в субботу почтили тремя минутами молчания, траур продлится до 1 декабря, сообщает гонконгская администрация.
Пожар охватил 26 ноября высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на несколько зданий. По последней информации, в результате пожара погибли 128 человек.
Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Гонконга, в субботу глава администрации Джон Ли вместе с высокопоставленными должностными лицами и государственными служащими почтили память погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court тремя минутами молчания.
Отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря по всему Гонконгу открыты специальные пункты, в которых жители смогут оставить записи в книгах соболезнований в память о погибших. В период траура государственные и региональные флаги на всех правительственных зданиях будут приспущены. Все праздничные мероприятия будут отменены или перенесены в зависимости от обстоятельств.
Ранее правительственные сайты Гонконга сменили цветовую гамму на черно-белую в знак скорби.
Пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявляла РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.