Рейтинг@Mail.ru
АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 29.11.2025 (обновлено: 22:32 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/germaniya-2058661703.html
АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос
АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос - РИА Новости, 29.11.2025
АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) три месяца подряд удерживает за собой первое место по уровню поддержки среди немцев, следует из опроса института РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T22:16:00+03:00
2025-11-29T22:32:00+03:00
в мире
германия
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014680009_0:32:3071:1759_1920x0_80_0_0_fed6c3be77d5bba1563ca23ec620ba88.jpg
https://ria.ru/20251129/protest-2058661394.html
https://ria.ru/20251122/germaniya-2056855714.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014680009_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_0715836651bb63127c4a9864b365db4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, хдс/хсс
В мире, Германия, ХДС/ХСС
АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос

INSA: партия АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки среди немцев

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) три месяца подряд удерживает за собой первое место по уровню поддержки среди немцев, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Предыдущие опросы института показывали, что АдГ продолжала сохранять лидирующие позиции среди немецких партий с сентября, больше не уступая блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), как это случалось ранее.
Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии Альтернатива для Германии (АдГ) в Гисене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Гисене до 30 тысяч человек приняли участие в протестах против съезда АдГ
Вчера, 22:10
Согласно результатам опроса, АдГ поддерживают 27% респондентов, на втором месте - ХДС/ХСС с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%. По сравнению с предыдущим опросом, поддержка АдГ выросла на 1 процентный пункт, вернувшись к рекордному показателю для партии, который впервые был достигнут в октябре.
Опрос проводился 24-28 ноября среди 1198 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
В конце ноября другой опрос института INSA для Bild показал, что число немцев, которые категорически отрицают возможность голосования за оппозиционную АдГ, впервые упало ниже 50%,
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене
22 ноября, 22:14
 
В миреГерманияХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала