АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос

Согласно результатам опроса, АдГ поддерживают 27% респондентов, на втором месте - ХДС/ХСС с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%. По сравнению с предыдущим опросом, поддержка АдГ выросла на 1 процентный пункт, вернувшись к рекордному показателю для партии, который впервые был достигнут в октябре.