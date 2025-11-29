АдГ три месяца подряд лидирует по уровню поддержки в ФРГ, показал опрос

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) три месяца подряд удерживает за собой первое место по уровню поддержки среди немцев, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Предыдущие опросы института показывали, что АдГ продолжала сохранять лидирующие позиции среди немецких партий с сентября, больше не уступая блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), как это случалось ранее.
Согласно результатам опроса, АдГ поддерживают 27% респондентов, на втором месте - ХДС/ХСС с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%. По сравнению с предыдущим опросом, поддержка АдГ выросла на 1 процентный пункт, вернувшись к рекордному показателю для партии, который впервые был достигнут в октябре.
Опрос проводился 24-28 ноября среди 1198 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
В конце ноября другой опрос института INSA для Bild показал, что число немцев, которые категорически отрицают возможность голосования за оппозиционную АдГ, впервые упало ниже 50%,
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
