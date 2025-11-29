Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Гисене избили депутата бундестага
17:04 29.11.2025 (обновлено: 21:05 29.11.2025)
Протестующие в Гисене избили депутата бундестага
Протестующие в Гисене избили депутата бундестага
Протестующие в Гисене избили депутата бундестага

Протестующие избили депутата бундестага Шмидта в Гисене

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Гисене избили депутата бундестага Юлиана Шмидта, прибывшего на съезд новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии", сообщила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.
"Пострадал в том числе один наш депутат. Депутата бундестага Юлиана Шмидта сегодня избили", — заявила она на открытии мероприятия, пожелав ему выздоровления.
Вайдель обратилась к объединению немецких профсоюзов (DGB), организовавшему демонстрацию против съезда, движению "Бабушки против правых", активистам антифа, а также к политическим конкурентам партии.
"Разоружайтесь! Место парламентских и политических столкновений — это не улица с применением насилия. Это происходит в парламентах при обмене аргументами", — заявила политик.
© AP Photo / Martin MeissnerАкция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" в Гисене
Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии Альтернатива для Германии (АдГ) в Гисене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" в Гисене
Сам Шмидт рассказал Bild, что противники АдГ напали на него примерно в 800 метрах от зала, где проходит съезд, когда он приехал туда утром.
"Мы припарковали машину, пошли к залу, и вдруг перед нами возникла группа мужчин. Мы попытались пройти мимо, и тут они начали бить меня кулаками. Я пытался защищаться", — уточнил депутат.
© Getty Images / picture alliance / Lando HassПротестующие против создания новой молодежной организации "Альтернатива для Германии" перекрыли дорогу в Гисене
Протестующие против создания новой молодежной организации Альтернатива для Германии (АдГ) преркрыли дорогу в Гисене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / picture alliance / Lando Hass
Протестующие против создания новой молодежной организации "Альтернатива для Германии" перекрыли дорогу в Гисене
При этом он не уверен, узнали ли нападавшие в нем парламентария.
"Они не спросили моего имени, а просто начали меня бить. После этого я обратился к фельдшеру. Он предположил, что у меня сломан нос", — добавил Шмидт.
В субботу около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда. Протестующие использовали сигнальные ракеты, бросали бутылки и камни в полицейских, пытались прорваться через оцепление в направлении комплекса, где проходит мероприятие. Стражи порядка применили дубинки и водометы. Известно о нескольких пострадавших.
Ожидалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.

В январе этого года партия приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Поводом стал арест членов группы "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди них были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.

В мире, Алиса Вайдель, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
 
 
