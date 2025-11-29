Протестующие в Гисене избили депутата бундестага

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Гисене избили депутата бундестага Юлиана Шмидта, прибывшего на съезд новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии", сообщила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.

"Пострадал в том числе один наш депутат. Депутата бундестага Юлиана Шмидта сегодня избили", — заявила она на открытии мероприятия, пожелав ему выздоровления.

Вайдель обратилась к объединению немецких профсоюзов (DGB), организовавшему демонстрацию против съезда, движению "Бабушки против правых", активистам антифа, а также к политическим конкурентам партии.

"Разоружайтесь! Место парламентских и политических столкновений — это не улица с применением насилия. Это происходит в парламентах при обмене аргументами", — заявила политик.

Сам Шмидт рассказал Bild, что противники АдГ напали на него примерно в 800 метрах от зала, где проходит съезд, когда он приехал туда утром.

"Мы припарковали машину, пошли к залу, и вдруг перед нами возникла группа мужчин. Мы попытались пройти мимо, и тут они начали бить меня кулаками. Я пытался защищаться", — уточнил депутат.

При этом он не уверен, узнали ли нападавшие в нем парламентария.

« "Они не спросили моего имени, а просто начали меня бить. После этого я обратился к фельдшеру. Он предположил, что у меня сломан нос", — добавил Шмидт.

В субботу около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда. Протестующие использовали сигнальные ракеты, бросали бутылки и камни в полицейских, пытались прорваться через оцепление в направлении комплекса, где проходит мероприятие. Стражи порядка применили дубинки и водометы. Известно о нескольких пострадавших.

Ожидалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.