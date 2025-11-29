https://ria.ru/20251129/germaniya-2058625201.html
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild
со ссылкой на представителя организатора акции - объединение немецких профсоюзов (DGB).
Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен.
"По словам организатора, вероятно, в самой крупной демонстрации против создания новой молодежной организации АдГ приняли участие более 20 тысяч человек", - сообщает издание.
Представитель DGB Михаэль Рудольф назвал это "впечатляющим, зримым и глубоко демократическим знаком против человеконенавистничества и раскола".
Ранее сообщалось, что левые активисты блокируют дороги в городе и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда. Некоторые протестующие использовали пиротехнику и бросали бутылки и камни в полицейских. Полиция применила дубинки и водомёт. По данными СМИ, около десяти человек уже пострадали в ходе протестов.
В январе 2025 года АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.