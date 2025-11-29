Рейтинг@Mail.ru
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 29.11.2025 (обновлено: 16:36 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/germaniya-2058625201.html
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек - РИА Новости, 29.11.2025
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек
Около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ),... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T16:31:00+03:00
2025-11-29T16:36:00+03:00
в мире
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058625651_0:251:3071:1978_1920x0_80_0_0_1d27e413e2c398b3c59c166848abdc85.jpg
https://ria.ru/20251129/bild-2058610981.html
https://ria.ru/20251122/germaniya-2056855714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058625651_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8dd7657d74c2ac92b4cb56fa5a863b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, bild
В мире, Bild
В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек

В Гисене около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда АдГ

© AP Photo / Martin MeissnerАкция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия
Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии Альтернатива для Германии (АдГ) в Гисене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя организатора акции - объединение немецких профсоюзов (DGB).
Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен.
Окно автомобиля участников съезда АдГ разбито протестующими в Гисене - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ: участники съезда АдГ прорываются через блокаду протестующих в Гисене
Вчера, 15:02
"По словам организатора, вероятно, в самой крупной демонстрации против создания новой молодежной организации АдГ приняли участие более 20 тысяч человек", - сообщает издание.
Представитель DGB Михаэль Рудольф назвал это "впечатляющим, зримым и глубоко демократическим знаком против человеконенавистничества и раскола".
Ранее сообщалось, что левые активисты блокируют дороги в городе и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда. Некоторые протестующие использовали пиротехнику и бросали бутылки и камни в полицейских. Полиция применила дубинки и водомёт. По данными СМИ, около десяти человек уже пострадали в ходе протестов.
В январе 2025 года АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене
22 ноября, 22:14
 
В миреBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала