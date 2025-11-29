Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия

Акция протеста против съезда новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, Германия

В Гисене на митинге против АдГ собрались около 20 тысяч человек

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Около 20 тысяч человек собрались на демонстрацию против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщил таблоид Bild со ссылкой на представителя организатора акции - объединение немецких профсоюзов (DGB).

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен.

"По словам организатора, вероятно, в самой крупной демонстрации против создания новой молодежной организации АдГ приняли участие более 20 тысяч человек", - сообщает издание.

Представитель DGB Михаэль Рудольф назвал это "впечатляющим, зримым и глубоко демократическим знаком против человеконенавистничества и раскола".

Ранее сообщалось, что левые активисты блокируют дороги в городе и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда. Некоторые протестующие использовали пиротехнику и бросали бутылки и камни в полицейских. Полиция применила дубинки и водомёт. По данными СМИ, около десяти человек уже пострадали в ходе протестов.