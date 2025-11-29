Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказала, как США вывозили ученых из Германии после войны
29.11.2025
Политолог рассказала, как США вывозили ученых из Германии после войны
Политолог рассказала, как США вывозили ученых из Германии после войны
в мире
сша
германия
ссср
наса
вторая мировая война (1939-1945)
сша
германия
ссср
В мире, США, Германия, СССР, НАСА, Вторая мировая война (1939-1945)
Политолог рассказала, как США вывозили ученых из Германии после войны

Цветкова: США вывозили ученых из Германии, закрывая глаза на связи с нацистами

Флаг США в Вашингтооне. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. После окончания Второй мировой войны США привлекали немецких ученых и военных специалистов для программ национальной безопасности, закрывая глаза на их связи с нацистами, заявила РИА Новости и. о. директора Института США и Канады Наталья Цветкова.
"США балансировали между требованиями Нюрнберга и своими интересами в сфере национальной безопасности. Когда перед Америкой стоит выбор между национальными интересами и моралью, интересы безопасности нередко берут верх, а моральные императивы уступают. "Нюрнберг" воспринимался как обязательство прежде всего для оккупированной Германии. В свой зоне США проводили жесткую денацификацию и суды над нацистами, и в это же время в США прибывали бывшие нацисты для использования в ракетной области. Когда приоритетом становилась безопасность, специалисты действительно "пригодились" — и это зафиксировано в американских документах", - рассказала РИА Новости Цветкова.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
По американским материалам, уже в 1944–1945 годах в Вашингтоне обсуждали конкуренцию с СССР и необходимость поиска специалистов в Германии, своего рода "технологическое хантерство". Уже к лету 1945 г. стартовал известный проект Operation Paperclip. Цель формулировалась так: использовать технологии и не допустить их попадания к СССР, рассказала американист.
"Как и сегодня, американское правительство в конце войны исходило из необходимости кадров и технологий. Нужны были ракетчики, медики, биологи", — отметила Цветкова.
При этом нацистское партийное прошлое многих кандидатов рассматривали как проблему, но не как абсолютный барьер — об этом прямо пишут американские источники. В результате в 1945–1955 годы в США перевезли около 765 специалистов. К середине 1960-ых годов совокупный счет вывезенных специалистов по проекту Paperclip оценивался уже более чем 1 600 человек. Среди них была значительная доля членов НСДАП.
Марсио Питлюк - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Куратор музея Холокоста высказался о поддержавших Гитлера компаниях
19 ноября, 16:16
Самый известный пример – инженер Артур Рудольф (Arthur Rudolph). В период Второй мировой войны он инженер немецких заводов по производству ракеты V-2. После войны работал в США в армейских ракетных центрах и затем в NASA, где в 1960-е годы руководил программой Saturn V.
"Это человек, который создал баллистическое вооружение США. Это человек, который создал команду НАСА. Это люди, которые в 1958 году запустили американский спутник", - рассказала Цветкова.
США также привлекали специалистов медицинского профиля, что вызвало этическую дискуссию. Например, Курт Бломе был фигурантом "дела врачей".
"Бломе попал на Нюрнбергский процесс над врачами (первый из 12 так называемых малых Нюрнбергских процессов, проведенных США после окончания Нюрнбергского трибунала, - ред.), но был оттуда выведен и перевезен американской армией в США. Потому что он занимался бактериологической войной, потому что он очень был нужен армии США", - рассказала историк.
Штаб-квартира японского Отряда 731 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Китайский эксперт рассказал, чему США научились у милитаристской Японии
15 марта 2022, 14:34
При этом к ненужным им ученым Штаты относились прагматично и цинично. В частности, биологи и медики, которых США не считали необходимыми для собственных программ, передавались в руки суда. Показателен случай ректора Хайдельбергского университета, врача и биолога Карла Бауэра: он был членом нацисткой партии, публиковался на темы "расовой гигиены" и затрагивал бактериологические вопросы. После обращения его коллеги, философа Карла Ясперса, в военную администрацию США в Германии Бауэр был отстранен от должности, но не вывезен в США, а прошел жесткую процедуру денацификации и в оккупированной Германии.
Циничный подход повторился в 1980-ые годы, когда подробности программ по вывозу нацистских ученых попали в прессу.
"Под давлением общественности Рейган был вынужден отправить их в Латинскую Америку и лишить гражданства. Это и есть моральное падение. То есть мы вас использовали, вы нацисты - мы закрываем глаза. А когда мы вдруг осознаем, что этические принципы становятся важнее, чем ваши достижения, то "до свидания, вы уже не граждане США", - рассказала она.
В частности, тот же Артур Рудольф после общественного давления и публикаций о его участии в использовании принудительного труде на заводах Германии в 1984 году покинул США.
Концентрационный лагерь Освенцим - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Историк рассказал о шокирующих откровениях экс-коменданта Освенцима
20 мая, 04:49
 
