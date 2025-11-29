Стокновения между полицией и протестующими в Гисене, Германия

Стокновения между полицией и протестующими в Гисене, Германия

© Getty Images / picture alliance / Boris Roessler Стокновения между полицией и протестующими в Гисене, Германия

В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. От 10 до 15 полицейских получили легкие травмы в результате протестных акций против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал От 10 до 15 полицейских получили легкие травмы в результате протестных акций против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал Hessenschau со ссылкой на данные полиции.

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Новое молодежное крыло АдГ получило название "Поколение Германия" (Generation Deutschland). Руководителем новой организации был избран депутат ландтага земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом.

"В ходе протестов против учредительного съезда новой молодежной организации "Альтернативы для Германии" в Гисене легкие травмы получили от 10 до 15 сотрудников полиции", - сообщили в полиции.

По словам главы полицейского управления региона Средний Гессен Торстена Крюкемайера, одновременно в полицейской операции задействовано от четырех до пяти тысяч правоохранителей. Пока неизвестно, сколько пострадавших среди демонстрантов.

Кроме того, по данным портала, предполагаемый преступник, совершивший нападение на прибывшего на съезд депутата АдГ Юлиана Шмидта, был задержан.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на представителя местной больницы сообщил, что около десяти человек получили легкие травмы в ходе протестов и обратились за амбулаторной помощью.