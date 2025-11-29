Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских
18:04 29.11.2025
В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских
В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских - РИА Новости, 29.11.2025
В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских
От 10 до 15 полицейских получили легкие травмы в результате протестных акций против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
https://ria.ru/20251129/germaniya-2058629719.html
https://ria.ru/20251129/bild-2058610981.html
в мире
В мире, Bild
В ФРГ в ходе протестов против АдГ пострадали не менее десяти полицейских

В Гисене в результате протестов против АдГ пострадали не менее 10 полицейских

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. От 10 до 15 полицейских получили легкие травмы в результате протестных акций против съезда новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал Hessenschau со ссылкой на данные полиции.
Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Новое молодежное крыло АдГ получило название "Поколение Германия" (Generation Deutschland). Руководителем новой организации был избран депутат ландтага земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом.
"В ходе протестов против учредительного съезда новой молодежной организации "Альтернативы для Германии" в Гисене легкие травмы получили от 10 до 15 сотрудников полиции", - сообщили в полиции.
По словам главы полицейского управления региона Средний Гессен Торстена Крюкемайера, одновременно в полицейской операции задействовано от четырех до пяти тысяч правоохранителей. Пока неизвестно, сколько пострадавших среди демонстрантов.
Кроме того, по данным портала, предполагаемый преступник, совершивший нападение на прибывшего на съезд депутата АдГ Юлиана Шмидта, был задержан.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на представителя местной больницы сообщил, что около десяти человек получили легкие травмы в ходе протестов и обратились за амбулаторной помощью.
В январе АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации "Саксонские сепаратисты" в начале ноября 2024 года по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", АдГ сразу исключила их из партии.
