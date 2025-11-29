СМИ: на протестах против партии АдГ в ФРГ задержали одного человека

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек задержан в ходе протестов против основания новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Гисене, сообщил портал Hessenschau

Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит в субботу в городе Гисен. Левые активисты устраивают блокады в Гисене и вокруг него, чтобы помешать прибытию участников съезда.

"Среди протестующих есть люди в масках, которые поджигают пиротехнику. По данным полиции, некоторые также бросали камни и бутылки. Полиция применила дубинки и водометы. По меньшей мере один человек задержан", - сообщает портал.

Однако в основном демонстрации, на которые собрались уже тысячи человек, проходят мирно. Как сообщил корреспондент телерадиокомпании Hessischer Rundfunk, на сам съезд пока прибыли около 300 участников, начало мероприятия серьезно задерживается.

В свою очередь полиция региона Средний Гессен сообщила о первых пострадавших. "В районе Гисена и вокруг него блокируются различные дороги. Сотрудники полиции и третьи лица уже подверглись нападению и пострадали. Поэтому нам пришлось применить среди прочего перцовые баллончики и водомет", - сообщила полиция в соцсети X.

Ранее сообщалось, что учредительный съезд новой молодежной организации АдГ пройдет в Гисене в обстановке повышенной опасности из-за угроз и призывов к насилию со стороны политических оппонентов, в основном левого толка.