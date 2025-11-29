Рейтинг@Mail.ru
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/germanija-2058543497.html
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев - РИА Новости, 29.11.2025
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев
Правоохранители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ проводят расследование в связи с обнаружением в октябре этого года неизвестных... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T02:06:00+03:00
2025-11-29T02:06:00+03:00
в мире
германия
россия
мекленбург-передняя померания
александр добриндт
дмитрий песков
владимир путин
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20251004/germanija-2046425954.html
https://ria.ru/20251004/germanija-2046363284.html
https://ria.ru/20251128/germanija-2058217197.html
германия
россия
мекленбург-передняя померания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, мекленбург-передняя померания, александр добриндт, дмитрий песков, владимир путин, bild, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Германия, Россия, Мекленбург-Передняя Померания, Александр Добриндт, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Bild, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев

В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли обучать военных ВСУ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ проводят расследование в связи с обнаружением в октябре этого года неизвестных беспилотников над базой бундесвера в городе Гнойен, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел этой земли.
Ранее журнал Spiegel сообщил о появлении 13 октября четырех БПЛА над базой бундесвера в Гнойене. Как утверждает издание, в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Отмечается, что военные и полицейские не смогли пресечь полет беспилотников.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона
4 октября, 22:30
"Полиция Мекленбурга-Передней Померании проводит расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в создании угрозы безопасности при съемке военных объектов (с помощью дронов - ред.)", - говорится в материале.
Представитель министерства отказалась сообщить какие-либо подробности на этот счет.
Ранее журнал Spiegel сообщил со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA), что в Германии с начала января и по середину октября этого года произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, включая военные объекты.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Сотрудник полиции в аэропорту Германии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Германии задержали мужчину за запуск дрона у аэропорта, пишут СМИ
4 октября, 14:38
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Германии зафиксировали около 850 полетов подозрительных беспилотников
Вчера, 00:37
 
В миреГерманияРоссияМекленбург-Передняя ПомеранияАлександр ДобриндтДмитрий ПесковВладимир ПутинBildМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала