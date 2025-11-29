В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев

Ранее журнал Spiegel сообщил о появлении 13 октября четырех БПЛА над базой бундесвера в Гнойене. Как утверждает издание, в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Отмечается, что военные и полицейские не смогли пресечь полет беспилотников.