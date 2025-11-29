https://ria.ru/20251129/gaza-2058632535.html
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 70 тысяч
Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения сектора. РИА Новости, 29.11.2025
КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения сектора.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека", - говорится в заявлении минздрава.
В сообщении министерства отмечается, что за последние 48 часов в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 11 пострадавших. Также минздрав подчеркнул, что в общую статистику жертв добавили еще 299 человек.
По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки.
ХАМАС продолжает возвращать Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще два тела погибших заложников.