Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 70 тысяч - РИА Новости, 29.11.2025
17:27 29.11.2025
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 70 тысяч
Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения сектора. РИА Новости, 29.11.2025
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара по Газе. Архивное фото
КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения сектора.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека", - говорится в заявлении минздрава.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе
26 ноября, 20:20
В сообщении министерства отмечается, что за последние 48 часов в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 11 пострадавших. Также минздрав подчеркнул, что в общую статистику жертв добавили еще 299 человек.
По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки.
ХАМАС продолжает возвращать Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще два тела погибших заложников.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
ХАМАС отсрочит передачу тела заложника из-за нарушения прекращения огня
28 октября, 19:42
 
