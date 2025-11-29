Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок - РИА Новости, 29.11.2025
23:47 29.11.2025
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок - РИА Новости, 29.11.2025
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок
Рейтинг президента США Дональда Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживают всего 36% американцев, следует из... РИА Новости, 29.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок

Gallup: рейтинг Трампа обновил антирекорд с поддержкой всего в 36%

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживают всего 36% американцев, следует из опроса Gallup.
По результатам опроса, Трампа сейчас поддерживают только 36% респондентов, в то время как против него высказываются 60%. По сравнению с предыдущим опросом поддержка упала на пять процентных пунктов - это самый низкий показатель за весь второй срок Трампа. Во время первого срока его поддержка падала до 34% в январе 2021 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил воздушное пространство над Венесуэлой закрытым
Вчера, 16:04
Из опроса следует, что меньше всего американцы одобряют политику Трампа в сфере здравоохранения (30% одобрения), федерального бюджета (31%) и разрешения украинского конфликта (31%). В то же время респонденты лучше всего оценивают то, как Трамп справляется с преступностью в стране (43%), ведет международную политику (41%) и международную торговлю (39%).
Опрос проводился 3-25 ноября среди 1321 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет 4 процентных пункта.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
Водка Trump - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Сын Трампа сообщил, что водка Trump доступна для предзаказа
Вчера, 16:57
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
