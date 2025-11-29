Рейтинг Трампа обновил антирекорд за его второй срок

Из опроса следует, что меньше всего американцы одобряют политику Трампа в сфере здравоохранения (30% одобрения), федерального бюджета (31%) и разрешения украинского конфликта (31%). В то же время респонденты лучше всего оценивают то, как Трамп справляется с преступностью в стране (43%), ведет международную политику (41%) и международную торговлю (39%).