"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги
Футбол
 
16:09 29.11.2025
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги
"Чайка" из Песчанокопского сыграла вничью с "Уфой" в домашнем матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
футбол
спорт
первая лига
чайка (песчанокопское)
уфа
спорт, первая лига, чайка (песчанокопское), уфа
Футбол, Спорт, Первая лига, Чайка (Песчанокопское), Уфа
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги

"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче 21-го тура футбольной Первой лиги

© Фото : Соцсети "Крыльев Советов"Артем Соколов
Артем Соколов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Соцсети "Крыльев Советов"
Артем Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Чайка" из Песчанокопского сыграла вничью с "Уфой" в домашнем матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Песчанокопском и завершилась со счетом 1:1. В составе "Чайки" счет открыл Артем Соколов (70-я минута). "Уфу" от поражения спас Дилан Ортис (79).
Первая лига
29 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Чайка
1 : 1
Уфа
70‎’‎ • Артем Соколов (П)
80‎’‎ • Дилан Ортиз
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Уфа" (20 очков) располагается на 15-й строчке. "Чайка" (13), прервавшая серию из шести поражений, продолжает занимать последнее место. После 21-го тура Первая лига уйдет на зимний перерыв.
В другом матче екатеринбургский "Урал" на выезде сыграл вничью с "Волгой" из Ульяновска (0:0)
Футболисты СКА-Хабаровска радуются победе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"СКА-Хабаровск" прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге
ФутболСпортПервая ЛигаЧайка (Песчанокопское)Уфа
 
