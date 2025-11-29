https://ria.ru/20251129/futbol-2058622543.html
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче Первой лиги
"Чайка" из Песчанокопского сыграла вничью с "Уфой" в домашнем матче 21-го тура футбольной Первой лиги.
2025-11-29T16:09:00+03:00
футбол
спорт
первая лига
чайка (песчанокопское)
уфа
2025
спорт, первая лига, чайка (песчанокопское), уфа
Футбол, Спорт, Первая лига, Чайка (Песчанокопское), Уфа
"Чайка" и "Уфа" сыграли вничью в матче 21-го тура футбольной Первой лиги