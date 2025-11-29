https://ria.ru/20251129/fsb-2058577452.html
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2025
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье
ФСБ показала фото самодельных бомб, с помощью которых агент спецслужб Украины собирался подорвать газопровод в Подмосковье. РИА Новости, 29.11.2025
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье.
ФСБ показала фото самодельных бомб для планировавшегося теракта на газопроводе