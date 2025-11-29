Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье - РИА Новости, 29.11.2025
10:34 29.11.2025
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье
ФСБ показала фото самодельных бомб, с помощью которых агент спецслужб Украины собирался подорвать газопровод в Подмосковье. РИА Новости, 29.11.2025
украина, московская область (подмосковье), серпуховский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Московская область (Подмосковье), Серпуховский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала фото бомб, с помощью которых планировался теракт в Подмосковье

ФСБ показала фото самодельных бомб для планировавшегося теракта на газопроводе

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ФСБ показала фото самодельных бомб, с помощью которых агент спецслужб Украины собирался подорвать газопровод в Подмосковье.
ФСБ ранее сообщила, что сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины попытку взрыва на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. При попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным был задержан гражданин России. У него были изъяты четыре самодельные бомбы, закамуфлированные под монтажный клей.
На фото демонстрируется место планировавшегося теракта, а также компоненты бомб.
ВСУ передали агенту четыре тысячи долларов за подрыв газопровода
УкраинаМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
