ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Подмосковье задержали агента Киева, готовившего теракт на газопроводе, сообщила ФСБ.
"Предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", — заявило ведомство.
Злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить СВУ, им оказался гражданин России 1969 года рождения.
По данным спецслужбы, его завербовали в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, где он оказался за нарушение миграционного законодательства. Агента заслали в Россию под видом депортации.
В ноябре этого года подозреваемый купил машину, получив от украинских спецслужб четыре тысячи долларов, и электробур. Он должен был сделать отверстие в грунте над газопроводом, активировать и установить взрывные устройства, найденные в схроне. Речь идет о бомбах, замаскированных под монтажный клей.
Затем диверсант планировал выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. При задержании у него изъяли средства связи для общения с куратором.