ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
09:46 29.11.2025 (обновлено: 11:12 29.11.2025)
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
В Подмосковье задержали агента Киева, готовившего теракт на газопроводе, сообщила ФСБ. РИА Новости, 29.11.2025
происшествия, украина, серпуховский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Украина, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Подмосковье задержали агента Киева, готовившего теракт на газопроводе, сообщила ФСБ.
"Предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", — заявило ведомство.
Злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить СВУ, им оказался гражданин России 1969 года рождения.
По данным спецслужбы, его завербовали в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, где он оказался за нарушение миграционного законодательства. Агента заслали в Россию под видом депортации.
В ноябре этого года подозреваемый купил машину, получив от украинских спецслужб четыре тысячи долларов, и электробур. Он должен был сделать отверстие в грунте над газопроводом, активировать и установить взрывные устройства, найденные в схроне. Речь идет о бомбах, замаскированных под монтажный клей.
Затем диверсант планировал выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. При задержании у него изъяли средства связи для общения с куратором.
ПроисшествияУкраинаСерпуховский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
