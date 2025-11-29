ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Подмосковье задержали агента Киева, готовившего теракт на газопроводе, сообщила ФСБ.

« "Предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", — заявило ведомство.

СВУ , им оказался гражданин России 1969 года рождения. Злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить, им оказался гражданин России 1969 года рождения.

По данным спецслужбы, его завербовали в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, где он оказался за нарушение миграционного законодательства. Агента заслали в Россию под видом депортации.

В ноябре этого года подозреваемый купил машину, получив от украинских спецслужб четыре тысячи долларов, и электробур. Он должен был сделать отверстие в грунте над газопроводом, активировать и установить взрывные устройства, найденные в схроне. Речь идет о бомбах, замаскированных под монтажный клей.