Рейтинг@Mail.ru
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 29.11.2025 (обновлено: 15:14 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/fond-2058612436.html
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции - РИА Новости, 29.11.2025
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции
Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T15:10:00+03:00
2025-11-29T15:14:00+03:00
в мире
франция
нотр-дам (собор парижской богоматери)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/82/1552728277_0:159:2375:1495_1920x0_80_0_0_afa95f170d6267bc8f801ddc7ec2a593.jpg
https://ria.ru/20251011/parizh-2047719904.html
https://ria.ru/20250131/notr-dam-1996727729.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/82/1552728277_182:0:2175:1495_1920x0_80_0_0_981ef00357d6ad6931fdd4d5c2900d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, нотр-дам (собор парижской богоматери)
В мире, Франция, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции

Фонд Нотр-Дама объявил о сборе средств на завершение реконструкции собора

© РИА Новости / Виктория Виатрис | Перейти в медиабанкПоследствия пожара в соборе Парижской Богоматери
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в медиабанк
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания, говорится в пресс-релизе фонда.
"Фонд сегодня открывает новую страницу (в истории собора - ред.),.. программа Notre-Dame 2030 стремится продлить коллективный импульс после пожара 2019 года и инициировать новый цикл проектов до конца десятилетия. Ее цель… - собрать 6 миллионов евро для содействия полному возрождению собора (через реставрацию и новые проекты - ред.)", - сказано там.
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Нотр-Даме нашли записку с просьбой не открывать собор во избежание резни
11 октября, 18:52
Программа Notre-Dame 2030 разработана как пятилетний план действий, включающий в себя действия, направленные на сохранение архитектурного наследия собора, организацию приема посетителей, сохранение художественного наследия и улучшение условий работы сотрудников Нотр-Дама, уточняется в пресс-релизе.
В то же время журнал Valeurs Actuelles отмечает, что эти деньги в первую очередь требуются для завершения не доведенных до конца проектов в рамках реставрации Нотр-Дама. Даже через год после официального открытия некоторые элементы фасадов собора нуждаются в дополнительных реставрационных работах, пишет журнал.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей в декабре 2024 года.
Рабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Во Франции подали иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные
31 января, 22:18
 
В миреФранцияНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала