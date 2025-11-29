Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции

ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости. Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания, говорится в Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания, говорится в пресс-релизе фонда.

"Фонд сегодня открывает новую страницу (в истории собора - ред.),.. программа Notre-Dame 2030 стремится продлить коллективный импульс после пожара 2019 года и инициировать новый цикл проектов до конца десятилетия. Ее цель… - собрать 6 миллионов евро для содействия полному возрождению собора (через реставрацию и новые проекты - ред.)", - сказано там.

Программа Notre-Dame 2030 разработана как пятилетний план действий, включающий в себя действия, направленные на сохранение архитектурного наследия собора, организацию приема посетителей, сохранение художественного наследия и улучшение условий работы сотрудников Нотр-Дама, уточняется в пресс-релизе.

В то же время журнал Valeurs Actuelles отмечает, что эти деньги в первую очередь требуются для завершения не доведенных до конца проектов в рамках реставрации Нотр-Дама. Даже через год после официального открытия некоторые элементы фасадов собора нуждаются в дополнительных реставрационных работах, пишет журнал.