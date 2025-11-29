https://ria.ru/20251129/fond-2058612436.html
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции - РИА Новости, 29.11.2025
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции
Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в... РИА Новости, 29.11.2025
в мире
франция
нотр-дам (собор парижской богоматери)
Фонд Нотр-Дама объявил о запуске сбора средств на завершение реконструкции
Фонд Нотр-Дама объявил о сборе средств на завершение реконструкции собора
ПАРИЖ, 29 ноя - РИА Новости.
Фонд собора Парижской Богоматери объявил о запуске программы Notre-Dame 2030, целью которой будет сбор 6 миллионов евро для завершения реставрационных работ в соборе и начала иных проектов по обновлению здания, говорится в пресс-релизе
фонда.
"Фонд сегодня открывает новую страницу (в истории собора - ред.),.. программа Notre-Dame 2030 стремится продлить коллективный импульс после пожара 2019 года и инициировать новый цикл проектов до конца десятилетия. Ее цель… - собрать 6 миллионов евро для содействия полному возрождению собора (через реставрацию и новые проекты - ред.)", - сказано там.
Программа Notre-Dame 2030 разработана как пятилетний план действий, включающий в себя действия, направленные на сохранение архитектурного наследия собора, организацию приема посетителей, сохранение художественного наследия и улучшение условий работы сотрудников Нотр-Дама, уточняется в пресс-релизе.
В то же время журнал Valeurs Actuelles отмечает, что эти деньги в первую очередь требуются для завершения не доведенных до конца проектов в рамках реставрации Нотр-Дама. Даже через год после официального открытия некоторые элементы фасадов собора нуждаются в дополнительных реставрационных работах, пишет журнал.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей в декабре 2024 года.