Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/finljandija-2058536999.html
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения - РИА Новости, 29.11.2025
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения
Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T00:31:00+03:00
2025-11-29T00:31:00+03:00
в мире
финляндия
россия
европа
павел кузнецов
владимир путин
дмитрий киселев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
https://ria.ru/20251124/uchenija-2057039901.html
https://ria.ru/20251125/finljandija-2057423656.html
https://ria.ru/20251128/nato-2058218318.html
финляндия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, европа, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато
В мире, Финляндия, Россия, Европа, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения

В Финляндии в 70 километрах от границы с Россией начались учения НАТО

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в регионе, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Northern Axe 25 пройдут с 29 ноября по 5 декабря. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих, включая призывников, резервистов и порядка 70 британских военных. Число единиц техники, задействованной в учениях, не сообщалось
Подготовительные учения Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
24 ноября, 08:19
Маневры пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Это четвертые учения, начавшиеся в Финляндии на этой неделе. В понедельник в Балтийском море и на южном побережье Финляндии начались учения стран НАТО Freezing Winds 25 с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников. В маневрах принимают участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1).
В среду на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии начались маневры Lapland Steel 25 с участием 1,2 тысячи военных. В ходе них финские военнослужащие совместно с британскими и шведскими военными отрабатывают действия в условиях ранней зимы.
В четверг стартовали учения Lively Sentry 25. В них задействовано порядка 6,5 тысячи военнослужащих и 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты, истребители и беспилотники. Часть учений проходит в граничащей с Россией области Кюменлааксо.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Годы нейтралитета не искоренили ростки нацизма в Финляндии, заявил Лавров
25 ноября, 14:51
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
Вчера, 00:56
 
В миреФинляндияРоссияЕвропаПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала