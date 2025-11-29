В Финляндии недалеко от границы с Россией начались сухопутные учения

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в регионе, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Northern Axe 25 пройдут с 29 ноября по 5 декабря. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих, включая призывников, резервистов и порядка 70 британских военных. Число единиц техники, задействованной в учениях, не сообщалось
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
24 ноября, 08:19
Маневры пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Это четвертые учения, начавшиеся в Финляндии на этой неделе. В понедельник в Балтийском море и на южном побережье Финляндии начались учения стран НАТО Freezing Winds 25 с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников. В маневрах принимают участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1).
В четверг стартовали учения Lively Sentry 25. В них задействовано порядка 6,5 тысячи военнослужащих и 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты, истребители и беспилотники. Часть учений проходит в граничащей с Россией области Кюменлааксо.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.