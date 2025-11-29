Рейтинг@Mail.ru
Секретный план Германии против России вызвал изумление во Франции
13:19 29.11.2025
Секретный план Германии против России вызвал изумление во Франции
Секретный план Германии против России вызвал изумление во Франции
2025
Секретный план Германии против России вызвал изумление во Франции

Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Так он отреагировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На Западе сделали заявление после встречи Путина с Орбаном
Вчера, 09:41
"Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал он.

Филиппо призвал европейцев выступить за мир.

Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Германии разразился спор из-за России
8 ноября, 20:13
 
