МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он отреагировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.
"Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал он.
Филиппо призвал европейцев выступить за мир.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
