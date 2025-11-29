https://ria.ru/20251129/filadelfiya-2058548831.html
Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за угрозы бомбы
Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за угрозы бомбы - РИА Новости, 29.11.2025
Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за угрозы бомбы
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США остановило работу аэропорта города Филадельфия из-за угрозы бомбы, заявили в ведомстве. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T03:25:00+03:00
2025-11-29T03:25:00+03:00
2025-11-29T03:25:00+03:00
в мире
сша
филадельфия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg
https://ria.ru/20251122/slotkin-2056777330.html
сша
филадельфия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2ce8aa45472d2eb4081e32d40eceef49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, филадельфия
Аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за угрозы бомбы
Авиавласти США остановили работу аэропорта Филадельфии из-за угрозы бомбы