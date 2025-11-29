https://ria.ru/20251129/figaro-2058656606.html
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил удар яйцом по голове, пишет Figaro. РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:52:00+03:00
2025-11-29T20:52:00+03:00
2025-11-29T22:09:00+03:00
Figaro: лидеру французской партии разбили об голову яйцо на встрече с читателями