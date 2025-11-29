Рейтинг@Mail.ru
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо
20:52 29.11.2025 (обновлено: 22:09 29.11.2025)
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил удар яйцом по голове, пишет Figaro.
2025
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла получил удар яйцом по голове, пишет Figaro.
"В то время как президент "Национального объединения" подписывал экземпляры своей новой книги "Чего хотят французы", к нему подошел мужчина и разбил ему об голову яйцо", — сообщила газета со ссылкой на жандармерию.

Инцидент произошел в городе Муассак на юго-западе Франции. Подозреваемого в нападении мужчину в возрасте около 70 лет задержали и взяли под стражу.
Отмечается, что политик не пострадал. Его вывели из помещения на несколько минут, после чего он продолжил встречу с читателями.
