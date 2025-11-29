Рейтинг@Mail.ru
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 29.11.2025
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg - РИА Новости, 29.11.2025
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg
Страны ЕС были отстранены от многих аспектов переговоров по Украине и участвуют лишь в двусторонних обсуждениях, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 29.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС отстранили от многих аспектов переговоров по Украине, передает Bloomberg

Bloomberg: ЕС отстранен от многих аспектов переговоров по миру на Украине

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Страны ЕС были отстранены от многих аспектов переговоров по Украине и участвуют лишь в двусторонних обсуждениях, передает агентство Bloomberg.
"Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях... например, в определении гарантий безопасности с США", - пишет агентство.
Капитолий в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В США призвали срочно договариваться с Москвой
00:26
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Проигрывает на всех фронтах": в США высказались об уничтожении России
01:55
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
