Евродепутат назвал идею использования ЕС активов России опасной

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Идея использования Евросоюзом российских активов является крайне опасной и дискредитирует ЕС, заявил РИА Новости депутат Европарламента от французской правой партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Если Совет (ЕС - ред.) договорится использовать замороженные российские активы, я опасаюсь, что Европарламент последует за ним из чисто идеологического рефлекса. Но такая гипотеза опасна. Крайне опасна. Она создаст прецедент, который надолго отпечатается в истории международных отношений: прецедент Европы, готовой попрать доверие и стабильность мировых обменов ради своего идеологического фанатизма", - сказал он.
Мариани считает, что такой шаг, особенно во время переговорного процесса, подаст сигнал, что Еврокомиссия - карательный, непредсказуемый игрок, неспособный отделить послевоенную справедливость от необходимости мира.
"Лично я - это совершенно ясно - никогда не поддержу подобное решение в Европарламенте. Потому что история сурово осудит тех, кто пожертвовал миром ради демагогии", - добавил евродепутат.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Президент России Владимир Путин заявил 27 ноября, что возможная конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, она была бы воровством чужой собственности.