Европа придумала для России взятку. Пусть думает дальше

В Евросоюз досрочно пришла веселая пора новогодних корпоративов. Некоторые называют происходящее дипломатией, но со стороны похоже на капустник. Выглядит вычурно, зато смешно.

Самая яркая звезда в жанре стендапа — глава евродипломатии Кая Каллас. Ее коронный образ — дремучая провинциальная бюрократка, которая чего-нибудь требует. Даже в записи выглядит зажигательно, а те, кто слушает ее в Брюсселе вживую, должно быть, трясутся от хохота, эдакие счастливчики.

Чаще всего прима требует чего-нибудь от России, потому что в таком подходе изначально заложен комический эффект. В Еврокомиссии Каллас представляет Эстонию. Если Эстония потребует чего-то у Латвии — это не смешно, если у России — смешно. Это подтвердит всякий работник сцены, кто отдал юмору хотя бы пять-десять лет.

Например, Каллас потребовала "не сделать России ни одной уступки". Предоставить ЕС место за столом переговоров по Украине. Урезать численность ВС России. Сократить российский ядерный — подождите, подождите! — потенциал. К сожалению, в зале не было никого, кто подыграл и переспросил бы: "А как сократить-то? Об Эстонию?" Так половина шутки пропала зря.

Есть в арсенале артистки образцы совсем уж черного юмора. Например, она заявила, что "быстрый мир невыгоден Украине". А есть и скетчи недопустимые, за гранью: по словам Каллас, за сто лет Россия 19 раз нападала на другие страны, а на нее саму не напала ни одна страна. Учитывая, какой трагедией стало 22 июня 1941 года, за такие шуточки можно и присесть, но амплуа артистки, как было сказано выше, — это малограмотная и самодовольная еврочиновница из глухомани. В нем она бесподобна. И да отсохнут теперь злые языки всех тех, кто утверждал, будто женщины не сильны в искусстве стендапа.

Единственное, что в этом фестивале безудержного веселья беспокоит, — шальная мысль, будто все не в шутку, а всерьез. Поверить в подобное трудно, поскольку Европа — относительно культурное и цивилизованное место, чтоб можно было перепутать их дипломатию с оперой-буффа. Но доказательства в пользу такой версии есть.

Достаточно серьезное агентство Reuters раздобыло где-то так называемый мирный план Евросоюза, который пытались предложить американцам как альтернативу мирной концепции Трампа (этот номер, разумеется, не прошел). Тот "план", который под видом европейского несколькими днями ранее опубликовало британское издание The Telegraph, к ЕС отношения не имел. Судя по структуре, писали его украинцы: и этого хочу, и того надо, и сего отрежьте, а це пiд помидоры.

В истинно европейском плане чуть меньше жира. Он вторичный и не столько смешной, сколько метаироничный: брюссельцы перечисляют условия к России, будто они выиграли у нее войну и готовятся принимать капитуляцию. Но предусмотрены и уступки с их стороны, а главная из них звучит так: "Россию снова пригласят в "Большую восьмерку".

В "Большую восьмерку", Карл! Они это серьезно, ей богу, серьезно!

Прежде казалось, что упоминание G8 — это избитые репризы с еврокапустника. С ними президент Франции Макрон недавно выступал: вопрос возвращения России в G8, говорит, без Европы не решить. А Европа, вторил ему канцлер ФРГ Мерц, не согласна. По мизансцене выходило, что Россия должна упрашивать Европу и пригласить ее на переговоры, но неочевидной была соль шутки: зачем России кого-то упрашивать? Кому сдалась эта "Восьмерка"?

А это, оказывается, была уступка. Пряник. Взятка. Что-то, что Россию обрадует. Она ведь за это ведет СВО — за членство в "Большой восьмерке".

Но посмеялись — и хватит. Чтобы избегать подобных неловких двусмысленностей впредь, придется поговорить серьезно. Русской культуре лучше удаются поучительные притчи, чем гиньольные скетчи, а это тоже поучительная притча и в то же самое время — быль.

Предложение вернуть Россию в "Семерку", чтобы опять стала "Восьмеркой", первым выдвинул президент США Дональд Трамп. Он сделал так, потому что американец: заключая сделки, они в качестве оплаты сперва всегда предлагают бусы — вдруг проканает. В случае с Россией не проканало, поэтому вопрос c G8 отставили в сторону. Сейчас Москва и Вашингтон обсуждают действительно важные вещи, которые касаются в том числе будущего Украины.

Нет, с нами нельзя. Европейцы схватились за уже отброшенную идею, вспомнив, что в нынешней "Семерке" четыре из стран — европейские. Им показалось, будто это можно конвертировать в приглашение к столу с Россией и США. Купить билетик за бусы.

Членство в "Восьмерке" родственно бусам, потому что тоже цацка. Знак принадлежности к закрытому клубу стран, которые считают себя элитой и претендуют на то, чтобы вершить судьбы мира.

Когда-то те бусы чего-то да стоили, а членство в клубе ценилось еще относительно недавно — в конце прошлого века. Тогда государства G7 почти монопольно распоряжались двумя очень важными ресурсами: финансами и новыми технологиями. В Дубае еще паслись верблюды, в Мумбаи царил закон джунглей, Пекин задыхался от смога устаревших предприятий, а в Южной Америке даже богатые плакали, если верить ее сериалам. Вот такое фиговое было время.

К счастью, с тех пор многое изменилось. Европа, Северная Америка и примкнувшая к ним Япония — теперь лишь часть большого и сложного мира с деньгами и технологиями, причем их доля год от года сжимается. Нужно быть даже не закоренелыми снобами, а слепыми котятами, чтобы считать, будто междусобойчик выходящих в тираж держав, где не представлены Китай, Индия, исламская умма, Латинская Америка, Африка, etc., могут решить проблемы мирового масштаба.

Эта месса больше не стоит свеч. США — да, нравится это нам или нет, по-прежнему сверхдержава, мощный и влиятельный мировой игрок, с которым придется вести дела. Поэтому Россия будет вести дела с США напрямую, без их подпевал из G7. А если Вашингтону и его "Шестерке" так важно стать "Восьмеркой", пусть пригласят Владимира Зеленского — он комик временами неплохой.

Российские дипломаты, наоборот, люди серьезные, собранные, жадные по части времени. Им непривычно работать в рамках современной комедии и неуютно находиться рядом со звездой Каи Каллас. Некоторые опасаются, что она начнет нападать на людей с вилкой, есть землю, требовать уважения или выкинет еще что-нибудь в духе современного шок-арта. Поэтому важные вопросы придется пока решать без Европы.

Но это не означает (и никогда не означало), что Москва отгораживается от своих европейских соседей и отрицает саму идею общения с ними. По части культурного обмена у нас всегда готовы к плодотворной совместной работе сообразно сложившейся обстановке. Например, Россия может направить в Брюссель собственного специалиста по карго-анекдотам категории "Б", чтобы на капустнике рядом со звездной эстонкой он не ударил в грязь лицом и рассказал притчу, которая соответствовала бы духу места и времени. Например, такую:

...Европа, первобытность, родоплеменной строй. Бежит община финно-угров, добегают до указателя: "Направо — Венгрия, солнце, фрукты, Балатон. Налево — Эстония, плесень, сырость, салака".