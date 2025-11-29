В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года

"С 2026 года на срочную службу будут призывать только владеющих эстонским языком молодых людей. В Департаменте оборонных ресурсов (KRA) подчеркнули, что срочная служба должна быть посвящена военной подготовке, а не восполнять пробелы в интеграции и языковом образовании", - сообщает издание.