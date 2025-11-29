https://ria.ru/20251129/estoniya-2058624562.html
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года - РИА Новости, 29.11.2025
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года
Призыв на срочную службу в Эстонии с 2026 года будет касаться только людей, знающих эстонский язык как минимум на уровне В1, сообщает издание Postimees со...
Postimees: Эстония вводит обязательное знание эстонского для срочников с 2026 г
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Призыв на срочную службу в Эстонии с 2026 года будет касаться только людей, знающих эстонский язык как минимум на уровне В1, сообщает издание Postimees
со ссылкой на департамент оборонных ресурсов страны.
"С 2026 года на срочную службу будут призывать только владеющих эстонским языком молодых людей. В Департаменте оборонных ресурсов (KRA) подчеркнули, что срочная служба должна быть посвящена военной подготовке, а не восполнять пробелы в интеграции и языковом образовании", - сообщает издание.
Пресс-секретарь департамента оборонных ресурсов страны Дайси Желизко-Каск заявила, что требование вводится в связи с тем, что подготовка призывников полностью проходит на эстонском языке. Низкий уровень владения эстонским, как отмечается, препятствует освоению специализированного учебного материала, что негативно сказывается на прохождении военной подготовки.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что силы обороны Эстонии
в 2026 году призовут на срочную службу в три раза меньше новобранцев, чем обычно, чтобы обеспечить возможность действующим военнослужащим пройти расширенное обучение.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.