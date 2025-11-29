Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года - РИА Новости, 29.11.2025
16:23 29.11.2025
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года
РИА Новости
в мире, эстония, россия, москва, нато
В мире, Эстония, Россия, Москва, НАТО
В Эстонии вводят обязательное знание эстонского для призывников с 2026 года

© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Призыв на срочную службу в Эстонии с 2026 года будет касаться только людей, знающих эстонский язык как минимум на уровне В1, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент оборонных ресурсов страны.
"С 2026 года на срочную службу будут призывать только владеющих эстонским языком молодых людей. В Департаменте оборонных ресурсов (KRA) подчеркнули, что срочная служба должна быть посвящена военной подготовке, а не восполнять пробелы в интеграции и языковом образовании", - сообщает издание.
Пресс-секретарь департамента оборонных ресурсов страны Дайси Желизко-Каск заявила, что требование вводится в связи с тем, что подготовка призывников полностью проходит на эстонском языке. Низкий уровень владения эстонским, как отмечается, препятствует освоению специализированного учебного материала, что негативно сказывается на прохождении военной подготовки.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что силы обороны Эстонии в 2026 году призовут на срочную службу в три раза меньше новобранцев, чем обычно, чтобы обеспечить возможность действующим военнослужащим пройти расширенное обучение.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
