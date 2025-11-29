Эксперт назвал увольнение Ермака позором для Зеленского

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала - это позор для Зеленского, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института безопасности и политики развития в Стокгольме (ISDP) Гарет Дженкинс.

"Увольнение из-за коррупции любого, кого выбрал лидер, негативно отражается на этом лидере, потому что именно он выбрал этого человека на пост во власти... Это, очевидно, позор для Зеленского", - заявил Дженкинс в комментарии агентству.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.