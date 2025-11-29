Рейтинг@Mail.ru
Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского, пишет FT
18:21 29.11.2025
Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского, пишет FT
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского, пишет газета Financial Times.
"В субботу ... Ермак заявил Financial Times, что не держит зла на Зеленского из-за увольнения", - говорится в публикации.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чиновники в ЕС считали оставку Ермака немыслимой, пишут СМИ
